Метро Киева частично обесточено после ночных ударов по энергетике и инфраструктуре, связанной с ВСУ и военно-промышленным комплексом. В частности, полностью исчез свет на станции метро Ипподром, сообщает украинское издание «Страна».

Эта станция находится в Голосеевском районе, на правом берегу Днепра.

«В Киеве частично обесточено метро. На фото станция Ипподром», — пишет издание и публикует снимок станции.

На кадрах видно, что объект находится в кромешной тьме.

Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве после ночной атаки. Зеленский заявил, что в некоторых районах отсутствует электроснабжение и отопление.