Метро Киева частично обесточено
Метро Киева частично обесточено после ночных ударов по энергетике и инфраструктуре, связанной с ВСУ и военно-промышленным комплексом. В частности, полностью исчез свет на станции метро Ипподром, сообщает украинское издание «Страна».
Эта станция находится в Голосеевском районе, на правом берегу Днепра.
«В Киеве частично обесточено метро. На фото станция Ипподром», — пишет издание и публикует снимок станции.
На кадрах видно, что объект находится в кромешной тьме.
Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве после ночной атаки. Зеленский заявил, что в некоторых районах отсутствует электроснабжение и отопление.