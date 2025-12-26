Миндич впервые дал комментарий о скандальном деле

Бизнесмен и бывший совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, впервые вышел на связь из своего убежища в Израиле. Главный фигурант крупнейшего коррупционного скандала в украинской энергетике утверждает, что из него намеренно сделали виновника во всех грехах киевской верхушки.

© Московский Комсомолец

Предприниматель утверждает, что запущенный против него процесс носит заказной характер. Миндич настаивает, что практически все материалы его дела являются продуктом воображения прессы, а сам он не имеет отношения к хищениям. Как сообщает «Украинская правда», разговор с подозреваемым состоялся на одном из израильских пляжей.

«Медийно из меня сделали как бы крайнего. Меня обвинили, мне приписали, то есть меня медийно сделали крайним. Я ничего не знаю», — приводит слова бизнесмена издание.

Миндич признал, что поддерживал общение с Зеленским

Откровения соратника президента Украины прозвучали на фоне серии громких отставок в высших эшелонах власти Киева.