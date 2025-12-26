Миндич впервые дал комментарий о скандальном деле
Бизнесмен и бывший совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, впервые вышел на связь из своего убежища в Израиле. Главный фигурант крупнейшего коррупционного скандала в украинской энергетике утверждает, что из него намеренно сделали виновника во всех грехах киевской верхушки.
Предприниматель утверждает, что запущенный против него процесс носит заказной характер. Миндич настаивает, что практически все материалы его дела являются продуктом воображения прессы, а сам он не имеет отношения к хищениям. Как сообщает «Украинская правда», разговор с подозреваемым состоялся на одном из израильских пляжей.
«Медийно из меня сделали как бы крайнего. Меня обвинили, мне приписали, то есть меня медийно сделали крайним. Я ничего не знаю», — приводит слова бизнесмена издание.
Миндич признал, что поддерживал общение с Зеленским
Откровения соратника президента Украины прозвучали на фоне серии громких отставок в высших эшелонах власти Киева.