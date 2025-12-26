Трамп призвал отменить правило филибастера в сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с призывом об отмене правила филибастера, после того как Конгресс завершил свою работу, не достигнув согласия по процедуре голосования касательно вопроса финансирования правительства. Своим мнением поитик поделился в своей социальной сети Truth Social.

© Газета.Ru

«Пора положить конец правилу филибастера», — написал Трамп, сопроводив запись ссылкой на статью министра финансов США Скотта Бессента, в которой тот представляет доводы в пользу отмены данного правила.

Бессент, в частности, подчеркнул, что правило филибастера на протяжении долгого времени было окружено ореолом романтики как «средство защиты Сената от необдуманных решений», однако со временем превратилось в «постоянное право вето для меньшинства и причину паралича законодательного процесса».

13 ноября президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

Филибастер представляет собой парламентскую тактику затягивания принятия решений, которую в настоящее время используют демократы в Сенате Конгресса США, систематически отклоняя законопроект о финансировании правительства. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал республиканцев отказаться от этой практики и проявить себя как «умная партия».