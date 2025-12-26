Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством. Стороны подписали декларацию, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что стороны намерены расширить отношения посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики.

В апреле Сомалиленд предложил США арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на признание страны. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-е годы.