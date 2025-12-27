В США рассказали, признает ли Трамп Сомалиленд

Президент США Дональд Трамп пока не намерен признавать Сомалиленд. Об этом пишет New York Post (NYP).
«Просто скажите: «Нет, запятая, не сейчас», — заявил американский президент.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством.
В канцелярии также отметили, что Израиль намерен в кратчайшие сроки укрепить связи с Республикой Сомалиленд за счет расширения сотрудничества в аграрном секторе, здравоохранении, технологической сфере и экономике.
Трамп заявил, что экономика России находится в очень тяжёлом состоянии
Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали и имеющий выход к Красному морю, в 1991 году в одностороннем порядке заявил о своей независимости, однако до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества.
Ранее власти непризнанной Республики Сомалиленд захотели получить от США признание государства в обмен на строительство военной базы.