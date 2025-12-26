Почему МИД Германии возглавил главный русофоб страны

Новый министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль был назначен на этот пост благодаря своей лояльности канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом в комментарии для News.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, из трех кандидатов на должность Мерц выбрал Вадефуля как самого преданного сторонника, который не станет проводить самостоятельную внешнюю политику.

Рар отметил, что Вадефуль активно поддерживал Мерца еще во время внутрипартийной борьбы за пост председателя ХДС. Право назначить главу МИД Христианско-демократический союз получил после того, как его коалиционный партнер, СДПГ, отказался от претензий на эту должность.

Ранее сообщалось, что Вадефуль распорядился разместить свой портрет в немецких дипмиссиях за рубежом, дополнив существующую традицию выставления портретов президента страны.

Также ранее Министр иностранных дел Германии, обсуждая мирное урегулирование конфликта на Украине, подчеркнул важность предоставления Киеву надежных гарантий безопасности, включая поддержку со стороны США, чтобы Украина была готова к компромиссам.