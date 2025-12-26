ЕС и США предрекли военный раскол

Европейские страны смогут сформировать военную независимость от США и выйти из-под ее сферы влияния только к 2030 году. Таким прогнозом РАН.

Несмотря на то, что Евросоюз будет способен сформировать достаточный военный потенциал для собственных целей, Соединенные Штаты все равно сохранят технологическое лидерство в критических областях военных технологий, уверяют эксперты.

По мнению авторов, при этом Европа может остаться конкурентоспособной, если речь идет о нишевом сегменте мирового рынка вооружений при продолжении импорта 40-50 процентов сложных систем. «К 2030 году на территории сформируется достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без существенной поддержки от США», — приводится в статье.

Как уточняется в материале, противостояние России и западных стран в Арктике будет только нарастать. В данных условиях Москва должна будет ускорить развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также активизировать освоение месторождений на арктическом шельфе. В этой связи будет действенно взаимодействие с партнерами, которые не входят в западный блок.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис отметил, что риск военного конфликта между Россией и НАТО нарастает с каждым годом. Согласно его мнению, европейцы сами «посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их».