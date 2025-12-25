Миндича «поймали» на пляже в Израиле

Появилось интервью с Тимуром Миндичем, бизнесменом, проходящим по уголовному делу о коррупции и известным в прессе как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, снятое на пляже в Израиле. Видео опубликовало издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале фрагмент интервью

© Еврейская община города Днепр

«Вы же меня словили, правильно? И хотите у меня взять [интервью]», — сказал Миндич, обращаясь к журналисту.

Корреспондент заявил о желании узнать позицию бизнесмена «по всем вопросам», но Миндич ответил, что в данный момент это невозможно. После упоминания журналистом компании «Энергоатом», бизнесмен ограничился фразой «прекрасная компания».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера.