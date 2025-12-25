В случае гипотетического вооруженного конфликта США будут уничтожены Россией «за три секунды», так как Вашингтон испытывает нехватку ресурсов. Об этом рассказал экс-нардеп Верховной Рады, командир роты беспилотников Игорь Луценко в интервью «УНИАН».

«Вот идет сейчас сухопутная война, американцы будут уничтожены за три секунды просто. Им нечем воевать с русскими. Они это понимают и поэтому они будут просто отсюда [из Европы — прим. "Ленты.ру"] уходить», — предрек бывший нардеп.

Луценко добавил, что ожидает дальнейшего вывода Соединенными Штатами войск из Европы, вне зависимости от того, кто будет возглавлять Белый дом после ухода действующего президента Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон все больше уступает Москве в вооружениях и не имеет сил на восстановление позиций.

25 июля Луценко предрек крах украинской армии через два года. Он подчеркнул, если Украина ежемесячно мобилизует около 20 тысяч военнослужащих, а случаи дезертирства и количество потерь, включая раненых, значительно превышают пополнение, то «можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек».