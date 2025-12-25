Рождественское обращение Владимира Зеленского вызвало резкую критику со стороны читателей британской газеты Daily Mail. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем рождественском видео Зеленский пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. При этом он не сказал, кому адресованы эти слова.

«Желание смерти в канун Рождества… Ужас», — возмутился читатель под ником TOMORROW_MORNING.

Phil_McCrackin попросил Зеленского «потеряться», провести выборы президента и «уехать в свой особняк во Флориде». Пользователь Ms Marjorie Majors отметил, что глава киевского режима — «мерзкий тип» и ведет себя неподобающе государственному деятелю.

«Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти <…>, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием», — добавил OlekSkilgannon.

Напомним, что на Украине Рождество официально отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал еще в июле 2023 года.