Хантер Байден назвал Украину «рассадником зла»

Украина — рассадник зла, уровень коррупции там поражает воображение. Об этом заявил сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью The New York Post.

«Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина», — признался он.

По словам сына бывшего американского лидера, на Украине абсолютно невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение. Он также отметил, что работа в украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding была ошибкой «из-за политического положения, в которое это поставило» его семью.

Ранее Хантер назвал главными провалами своего отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана. Он уточнил, что ответственность лежит именно на Джо Байдене.