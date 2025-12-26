Президент Украины Владимир Зеленский отказом от территориальных уступок в пользу России срывает свой же собственный план по урегулированию украинского конфликта. Свое удивление по поводу такого шага Зеленского Киеве корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

© Lenta.ru

«Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования, однако пока что серьезного прогресса в этом направлении нет.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что спорные вопросы урегулирования конфликта на Украине сводятся к обсуждению территорий. «Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена», — подчеркнул он.