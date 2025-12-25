Германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) высказался о трагедии Украины. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus.

Куят подчеркнул, что трагедия Украины состоит в отказе от урегулирования конфликта с Россией.

В Германии нашли способ принудить Украину к переговорам с Россией

«Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всей войны она находилась на перепутье, где могла бы выбрать путь мира, но не воспользовалась этой возможностью», — рассказал экс-генинспектор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.