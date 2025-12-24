Евросоюз находится в состоянии распада и может прекратить существование без серьезной реорганизации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. Он отметил, что ошибки нынешнего руководства ЕС приводят к дезинтеграции союза и росту бюрократического давления на страны – члены объединения.

Глава венгерского правительства указал, что решения Брюсселя часто не выполняются: сначала одной страной, затем двумя или тремя.

«Лица, принимающие решения в ЕС, вынуждены постоянно отступать. Это похоже на то, как тяжелоатлет поднимает штангу, но не может встать с ней и в конце концов роняет ее», — сказал Орбан.

Орбан предупредил о «последнем мирном годе» Европы

Он привел в пример отказ от запрета на автомобили с бензиновыми двигателями и проблемы с миграционной политикой, когда Венгрия получает штрафы, а другие страны — поощрения за аналогичное поведение. По его словам, «Евросоюз постоянно сужает суверенитет государств, будучи не в состоянии использовать приобретенные полномочия», что, по мнению Орбана, создает хаос в Брюсселе. Он предупредил, что без быстрой и глубокой реформы союз достигнет точки, после которой пути назад не будет.