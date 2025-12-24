Орбан предупредил о «последнем мирном годе» Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год может оказаться последним мирным годом в Европе. Об этом политик рассказал в интервью газете Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что ядерное оружие массового поражения долгое время удерживало народы Европы от войны. По его словам, все предполагали, что масштабный конфликт в регионе неизбежно перерастет в ядерную мировую войну.

«Этот страх существовал на протяжении восьмидесяти лет. Но теперь перед нами открывается совершенно новый мир», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что в Европе происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, способное привести к войне. По мнению Орбана, военная напряженность, которая ощущается в Европе, стала следствием упадка Западной Европы и ЕС.

«На прошлой неделе [на саммите - прим.ред.] в Брюсселе нам удалось замедлить темпы сползания к войне. Были те, кто хотел ускорить этот процесс до сверхскорости, но нам удалось их заблокировать. Однако процесс не остановился», - предупредил Орбан.

По итогам декабрьского саммита Евросоюз не смог согласовать выдачу Украине кредита под российские активы: Киев получит 90 миллиардов евро кредита за счет бюджета ЕС. Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов, выступала против плана и требовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.