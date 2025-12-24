В скором времени украинский лидер Владимир Зеленский лишится всех возможностей продолжать конфликт. К такому мнению пришел бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — отметил эксперт.

Ранее политтехнолог Владимир Петров высказал мнение, что Владимир Зеленский может к Новому году подать в отставку. По мнению Петрова, глава государства решил «всех послать» и объявить о своей отставке.

Украину предупредили о последствиях из-за слов Зеленского о КНР

Западные СМИ же написали, что Владимир Зеленский может потерять политических союзников в парламенте страны в связи с коррупционным скандалом. Помимо этого, еще одной проблемой для Зеленского, утверждает издание, стал уход Андрея Ермака с поста главы его офиса.