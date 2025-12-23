В Китае заговорили о необычном сигнале Путина

Китайские СМИ подсчитали, сколько раз президент России Владимир Путин упомянул их страну во время своей прямой линии «Итоги года-2025». Об этом сообщает агентство новостей АБН24 со ссылкой на аналитиков Baijiahao.

Как сообщает издание, во время прямой линии Путин упомянул Китай 17 раз. В СМИ это посчитали «необычным сигналом».

«Владимир Путин на прошлой неделе ответил более чем на 80 вопросов в рамках большой пресс-конференции, состоявшейся в Москве. Как отметили журналисты, в ходе мероприятия бросилась в глаза одна интересная деталь: было слово, которое президент упоминал с удивительной частотой — Китай», — сообщает издание.

Издание также сообщило, что Путин уважительно отнесся к представителю Синьхуа, а еще отметил высокий товарооборот между странами в 240-250 миллиардов долларов. Кроме того, он также заявил, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Китая в Европе.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 19 декабря и была совмещена с ежегодной пресс-конференцией.