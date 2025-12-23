Глава МИД Сербии: стране следует стремиться к Европе

Сербии следует стремиться к Европе, куда поставляется 77% всего экспорта сербской продукции, заявил глава МИД республики Марко Джурич. Об этом пишет РИА Новости.

Сербский президент Александр Вучич рассказал ранее, что представители Сербии впервые за многие годы не участвуют в саммите ЕС — Западные Балканы 17 декабря в Брюсселе, чтобы «избежать внешнего давления».

«Из всего нашего экспорта 62% поставляется в ЕС, выхода к морю у нас нет. Еще 15% экспорта отправляется в восемь стран, которые нас окружают. Мы, после Германии, страна с самым большим числом соседей в Европе, у нас восемь соседей. Это 77% нашего экспорта в Европу», — отметил Джурич.

Дипломат пояснил, что сложившаяся ситуация — это та реальность, в которой приходится жить республике. Он добавил, что стране следует продвигаться в отношениях с Европой.

Вучич договорился о поставках российского газа

Ранее еврокомиссар из Словении по вопросам расширения блока Марта Кос предупредила, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна «выбрать сторону».