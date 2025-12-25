На католическое Рождество, которое теперь повсеместно отмечают на Украине, русские «Герани» «сжалились» над Незалежной: было нанесено всего несколько десятков ударов в семи регионах. Били по «пристрелянным» целям — без сюрпризов.

В зоне особого внимания остается Одесская область: удары опять пришлись по Маякам, через которые проходит трасса, связывающая южное приграничье с Одесской областью. Задача понятна — не допустить, чтобы поставки с Запада шли бесперебойным потоком. Заодно обрабатывали порт в Ильичевске и Затоку, где находится «главный мост НАТО» - если его разрушат, Одесса станет островом, отрезанным от «большой земли» с двух сторон. Заодно «подрихтовали» энергетические объекты, оставив Одессу опять без света и воды.

По интенсивности полученных ударов в ночь на 25-е на первое место попала Черниговская область. Как отмечает канал военного обозревателя Сергея Лебедева, это похоже на «попытки создать постоянное давление на ПВО и коммуникации региона, возможно как отвлекающий манёвр при ограниченном эффекте на критическую инфраструктуру». Украинские СМИ сообщают, что после ударов «Гераней» в области начались перебои с электричеством.

Энергетические объекты были выведены из строя также в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Как сообщает канал «Украина новости», «В Харькове под обстрел попала ТЭЦ. В части домов на Холодной Горе отопление и горячее водоснабжение отключены как минимум до пятницы». А канал «Злой пруф» рассказывает, что «город остался без отопления и горячей воды. Местные жители жалуются, что при 12-градусном морозе в квартирах уже очень холодно».

В России спрогнозировали наступление самого тяжелого времени для Украины

В Сумской области ударом баллистики поражено некое предприятие в Тростянеце. В Киевской области «Герани» провоцировали системы ПВО. И как полагает военный обозреватели Сергей Лебедев, «Удары по столице и пригородам в ночное/утреннее время — традиционный элемент психологического давления».