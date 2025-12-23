В Европе рассказали о шоке из-за США

Новая Стратегия национальной безопасности (СНБ) США стала переломным моментом для Европы.

Об этом заявила старший научный сотрудник Центра по изучению США и Европы при Брукингском институте Констанце Штельценмюллер в беседе с Politico.

«Не стоит недооценивать тот шок, который испытали европейские лидеры и общественность, когда они прочли главу о Европе в Стратегии национальной безопасности», — отметила эксперт.

По словам Штельценмюллер, разделы о Европе в СНБ стали «переломным моментом» для лидеров по обе стороны Атлантики, который «навсегда изменил» долгосрочную стратегию США. Эксперт предупредила, что в 2026 году европейским политикам следует быть начеку и готовиться к худшим сценариям. По ее словам, у Европы есть «очевидные уязвимые места», которыми постараются воспользоваться.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новая стратегия нацбезопасности США стала «документом о разводе» с Европой.