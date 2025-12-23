Арестович* раскрыл, кто выиграет выборы на Украине

В случае если бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный примет участие в выборах президента Украины, он с высокой долей вероятности станет новым главой государства. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на YouTube.

"Ключевой вопрос – идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский. Он перелегитимизируется и становится суперпрезидентом вообще. Может бесчинствовать сколько хочешь и чинствовать тоже после этого", - заявил Арестович.

По его словам, действующая власть сделает все, чтобы Залужный не пошел на выборы. Речь идет о методах "от запугивания до закидывания всеми бонусами, которые возможно себе представить", указал эксперт.

Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия "готова подумать" над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.