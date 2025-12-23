Непреклонность главы киевского режима Владимира Зеленского в вопросе территорий способствует сближению Российской Федерации и Соединенных Штатов, написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет Москве и Вашингтону достичь мира иными средствами, а не через Украину, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что экономическое сотрудничество между Россией и США уже активно обсуждается. При этом в будущем, по мнению Брайена, будут обсуждаться стратегические вопросы безопасности.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что представители Вашингтона и Киева обсудили в Майами мирный план хозяина Белого дома и гарантии безопасности.

В США отреагировали на слова Зеленского об использовании активов России

Вместе с тем портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные американской стороной опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения бывшей советской республикой.

The Telegraph недавно писала, что Соединенные Штаты и Европа разработали гарантии безопасности для Украины, согласно которым американских военных не будет на территории бывшей советской республики, но Вашингтон сможет применять истребители F-16 и крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Российской Федерации.