Европу обвинили в «подставе» Украины

Европа отказом от изъятия российских активов подставила Украину и не сможет обеспечить ей должную поддержку. С таким обвинением выступило издание Politico.

«[Это решение] лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года. [Кредит на 90 миллиардов евро] рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше», — указано в статье.

На Западе заявили о неудаче Европы в переговорах по Украине

Отмечается, что решение Европы по активам РФ — это «фиаско, высветившее раскол среди европейских лидеров». При этом Украине будет не так просто получить еще один кредит, так как к уже отказавшимся финансировать Киев Чехии, Словакии и Венгрии могут присоединиться другие страны, а обращаться за помощью к США не будет иметь никакого смысла, так как американский президент Дональд Трамп «все еще будет в Белом доме».

Ранее лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс назвал кредит Украине безумием.