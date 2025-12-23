Украинцев оставили без новогодних праздников

На Украине отменили праздничные дни 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год). Об этом сообщает телеканал ТСН.

Из-за введенного в стране военного положения эти дни останутся рабочими. Предновогодний день 31 декабря также остался рабочим, при этом он не является сокращенным.

Однако для работников оставили лазейку в законодательстве. По закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатели могут предоставлять выходные, отпуск за свой счет или сокращать рабочий день, но это решается в индивидуальном порядке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в национальном календаре. По его словам, некоторые праздники приходятся на дни трагедий. Кроме того, он заявил о необходимости отказаться от советского календаря, когда несколько праздников приходились на один день.