В Германии заявили о «разводе» Европы и США

Новая стратегия национальной безопасности США стала «документом о разводе» с Европой.

Об этом в интервью газете Германии Борис Писториус.

«Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии», — сказал он.

По его словам, переломный момент в отношениях США и Европы наступил задолго до появления этого документа. Писториус напомнил о критике администрацией президента США Дональда Трампа миграционной и экономической политики Европейского союза (ЕС).

«Вице-президент США [Джей Ди] Вэнс уже высказывался в подобном духе на Мюнхенской конференции по безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее Писториус отверг возможность нападения России на НАТО.