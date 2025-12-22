Подоляка уволили из администрации Зеленского

Советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка уволили. Это произошло после отставки руководителя офиса Андрея Ермака.

«С занимаемых должностей убрали всех штатных и внештатных советников экс-главы офиса», — заявили в администрации на Банковой после запроса украинских СМИ.

Ранее издание «Украинские новости» сообщало, что Сергея Лещенко уволили с должности советника главы офиса Зеленского.

Также Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака.