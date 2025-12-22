Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что лидеры Европы совершают огромную ошибку, продолжая думать, что у них получилось ослабить Россию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Крук подчеркнул, что в Европе ожидают проигрыш России, если в конфликт на Украине вступят США. Веру Евросоюза в слабость Москвы он назвал ошибкой.

«Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл последствия санкций Евросоюза против России. По его мнению, ограничения против Москвы сокрушили европейскую экономику.