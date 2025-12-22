Нейтралитета Швейцарии больше не существует, поскольку власти страны активно интегрируются с НАТО и европейскими военными структурами. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин в беседе с РИА Новости.

Швейцария присоединилась к проекту «военного Шенгена» под эгидой ЕС, инициативе Sky Shield, проводит регулярные учения с НАТО и открыла офис альянса в Женеве. Вооруженные силы страны тесно сотрудничают с партнёрами по Североатлантическому альянсу.

Дипломат подчеркнул несоответствие такой политики официальным заявлениям Берна о сохранении нейтралитета. Россия давно сделала выводы о псевдонейтральности Швейцарии, которая на деле выбрала сторону Запада, уточнил посол.

Гармонин отметил, что эти шаги разрушают традиционный статус страны как беспристрастного посредника в международных конфликтах.