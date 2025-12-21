Бельгийский министр пошутил про Украину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для главы правительства страны Барта де Вевера.

Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«По пути на Украину на самолете А400М, нашей первой поездке за границу [Евросоюза] ([Жерара] Депардье и [Башара] Асада не видно)», — написал чиновник.

К поздравлению он приложил совместную фотографию с премьер-министром на фоне самолета. Франкен не уточнил, когда именно была сделана фотография. До этого они вместе посещали республику в апреле 2025 года.

Премьер и министр обороны Бельгии отправились на Украину

Ранее премьер-министр Бельгии пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург. В ходе саммита Евросоюза он заявил, что его соседями являются актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад, а сам он смог бы стать в России мэром.