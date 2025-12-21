СМИ: союзники США ищут план «Б»

Иллюзии союзников США о том, что Вашингтон придет к ним на помощь, развеялись за последние месяцы, пишут обозреватели Филип Гордон и Мара Карлин в статье для Foreign Affairs (FA).

Обозреватели отметили, что американские президенты в целом были привержены делу защиты своих близких союзников, сдерживания агрессии, поддержки свободы судоходства и коммерции, а также твердо отстаивали международные институты, правила и законы.

Первый год второй администрации Дональда Трампа продемонстрировал, что канули в Лету те дни, когда союзники могли рассчитывать на США, зная, что Вашингтон поддерживает мировой порядок.

В связи с этим, заметили авторы статьи, европейским лидерам придется в срочном порядке разработать план «Б», продумать, как обеспечить свою безопасность.

«Но годы зависимости, глубокие внутренние и региональные расхождения, а также стремление тратить деньги на социальные нужды вместо обороны оставили их без приемлемых вариантов действий на ближайшую перспективу», — пояснили Гордон и Карлин.

По их словам, в настоящее время большая часть союзников США банально тянет время, стараясь обеспечить себе как можно больше поддержки со стороны Вашингтона.

Европейцы поступают так в надежде на то, что Трампа сменит президент, решительно настроенный на сохранение традиционной глобальной роли Вашингтона в мире, подчеркнули аналитики.

Вместе с тем, констатировали эксперты, такие надежды — это попытка выдать желаемое за действительное: Трамп будет президентом еще три года, а этого более чем достаточно для того, чтобы система альянсов деградировала еще сильнее, и чтобы противники воспользовались вакуумом, оставленным Вашингтоном.