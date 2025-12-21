Оценены шансы Зеленского победить на выборах
У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист Марио Бойич в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Он также подчеркнул, что граждане Украины, проживающие на российских территориях, тоже должны иметь возможность проголосовать.
До этого стало известно, что власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.