Зеленский допустил переговоры с участием России
Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможные многосторонние переговоры с участием России.
Об этом пишет издание Obozrevatel.ua в Telegram-канале.
Зеленский также заявил, пишет издание, что инициатива исходила от американской стороны. Окончательное решение о проведении встречи зависит от результатов предыдущих консультаций между Украиной и США.
Ранее украинский лидер заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали же касаемо военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».