«Никуда не ушел»: на Украине раскрыли правду про Ермака

Андрей Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала глава офиса украинского президента, «никуда не ушел» и каждый вечер общается с Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе, пишет РБК со ссылкой на региональные массмедиа.

По данным портала, у украинского лидера в последние недели стали чаще бывать глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* и другие высокопоставленные чиновники.

Вместе с тем, заметили журналисты, Ермака по-прежнему никто не спешит списывать со счетов.

По словам источников, украинский лидер готов руководить своим офисом напрямую, оставив ему исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны.

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что «ушедший в отставку» на фоне коррупционного скандала Ермак сохраняет контроль над министрами и главами администраций.

Парламентарий подчеркнул, что Украина будет террористической до тех пор, пока у власти будет Зеленский. Он добавил, что никакие правовые решения в стране не пройдут.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.