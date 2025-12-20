В ходе визита руководителя киевского режима в Варшаву, Навроцкий преподнес Зеленскому в дар двухтомное издание под названием «Документы Волынской трагедии». Об этом сообщила польская газета Wiadomości. В книгах содержатся показания людей, ставших свидетелями убийств польского населения украинскими националистами.

Ранее польский президент настаивал на том, чтобы Киев урегулировал вопрос, связанный с эксгумацией останков жертв Волынской резни. Министр обороны Польши также заявлял, что вступление Украины в Евросоюз невозможно без разрешения данного вопроса.

