Рубио прокомментировал прямую линию с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Ура.ру».

Во время брифинга в Вашингтоне Рубио спросили о прямой линии с Путиным. Сначала госсекретарь перебил журналиста, который начал свой вопрос с фамилии российского президента — Рубио пошутил, что воспринял это как приветствие.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — спросил он.

Позже он указал на то, что его брифинг совпал по времени с прямой линией. Рубио отметил, что Путин «пытается отнять его аудиторию», после чего добавил, что его выступление продлится гораздо меньше, чем мероприятие с Путиным.

«Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — сказал он.

Ранее Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своей войной.