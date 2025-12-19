Рубио высказался о «помехе» для США

Президент Колумбии Густаво Петро является «помехой» для США, поскольку он мешает развитию отношений между двумя странами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Без сомнения, когда президент страны говорит какие-то вещи и отдает какие-то распоряжения, это в какой-то мере влияет на отношения. Вопрос в том, будет ли следующий президент тем, кто снова будет сотрудничать с США и возобновит эти отношения. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он.

Глава Госдепа отметил, что отношения США и Колумбии могут поменяться в лучшую сторону и в том случае, если Петро «изменит свою позицию».

Ранее президенту Колумбии пригрозил американский лидер Дональд Трамп.