США заявили о прогрессе на мирном треке по Украине

В мирных переговорах по урегулированию конфликта по Украине достигнут значительный прогресс, заявил на конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.

«Прогресс по урегулированию конфликта в Украине достигнут, но там есть куда идти дальше», — признал глава американской дипломатии.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами в Берлине.

В российской Госдуме, комментируя слова Уиткоффа, заявили, что достижение прогресса в переговорах с украинской стороной — «это очень хорошо».