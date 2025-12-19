Жители Одессы продолжают перекрывать улицы города из-за масштабного блэкаута. Однако света и тепла в городе нет и не предвидится. Украинские БПЛА не оставляют попыток повредить российские объекты энергетики. Минувшей ночью, например, были попытки атаковать ТЭЦ в Орловской области. В ответ летит по Украине, но с более точным результатом. В ночь на 19 декабря под Одессой был поражен очередной объект – подстанция Поскот только что отремонтированная, но так и не успевшая вступить в строй.

В городе, между тем, введен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Электроэнергии нет уже восьмые сутки. Не ходит транспорт, стоят предприятия, отключены коммунальные системы. Люди выкручиваются, как могут – отапливают жилье кирпичами, которые кладут на газовые горелки. Благо, газ в домах есть. Заряжать телефоны и пауэрбанки ходят в Торговые центры, которые пытаются функционировать за счет мощных генераторов. Стоят в очереди за технической водой…И каждый вечер и ночь наблюдают за работой российских БПЛА, у которых регион сейчас в зоне особого внимания. В ночь на 19 по городу-порту и по области летело опять, практически без перерыва несколько часов. По данным военного обозревателя Сергея Лебедева, целью атак были склады в припортовой зоне, припортовой зоне, логистические маршруты и объекты энергетики. Канал «Операция Z» выложил утром фотографии окрестностей разбомбленного вокзала Одессы. Так что с железной дорогой в городе теперь тоже проблемы.

На этом фоне диковато смотрятся выходки националистов, которые продолжают «декоммунизировать» город. За последние дни наследники Бандеры успели снять мемориальную табличку в честь Евгения Петровича Катаева (Петрова), соавтора «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев». И испортить мемориальную табличку детскому писателю Корнею Чуковскому. Можно подумать, что от этого вандализма свет в городе появится. Скорее, наоборот – потухнут последние остатки света разума…

Помимо Одесской области российские БПЛА сегодня ночью плотно работали в Днепропетровской области, где внимание уделено опять же энергетическим объектам и промышленным предприятиям. В Харьковской области наносились удары по стратегическим узлам в районе Веденки-Терновой. В Запорожской били по складам и ремонтным базам. В Черниговской целью стали места дислокации резервов…В общем, продолжается планомерная работа по уничтожению военного потенциала ВСУ.