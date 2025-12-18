Мадам Макрон прокололась

Известная американская журналистка Оуэнс утверждает, что под именем Брижит может жить ее перенесший операцию брат. Не стесняясь окружения, мадам чуть не поставила в президентском самолете фингал своему супругу, а на трапе оттолкнула его руку, обозвав его неудачником. А тут еще опять-таки она потеряла бдительность за кулисами шоу известного комика.

В театральных кулуарах она беседовала после спектакля с известным французским комедийным актером Ари Абиттаном. Разговор в непринужденной обстановке зашел о надоедливых феминистках, которые своими громкими протестами буквально накануне прервали выступление артиста. Стараясь приободрить шоумена, Брижит Макрон бросила: «Если эти тупые бабы здесь опять появятся, мы их прогоним!».

Вроде бы все было сказано в шутливой форме, но вот в чем проблема: мадам Макрон употребила не слишком цензурное определение, которое в разных смягченных переводах может интерпретироваться как «тупые телки» или «девушки с пониженной социальной ответственностью». К несчастью для президентского семейства, кто-то записал эту реплику на телефон, и, что называется, она стала достоянием общественности, которая явно не оценила прямоты мадам. Особенно в разных социальных сетях, где и так хватает нелицеприятных обсуждений фигуры первой леди. Сограждане возмутились. Особенно голосят мстительные феминистки, которые явно не забудут и не простят Брижит.

Жена Макрона показала средний палец

Надо сказать, что первые леди Франции довольно части попадали в неприятные истории. Супругу президента семидесятых Валери Жискар д’Эстена обвиняли в том, что она получила чуть не в качестве взятки африканские бриллианты от тамошних кровавых диктаторов. Ее и изображали на карикатурах с перстнем с огромным камнем на пальце. Мадам Миттеран была куда более сдержанной в своем образе жизни, но и ее досужие журналисты зафиксировали в поездках по магазинам в казенном президентском лимузине. Пришлось оправдываться. Положение Жака Ширака, который и сам был далеко не святым, осложнилось в результате вскрытых финансовых злоупотреблений его дочери Клод, которая числилась в парижской мэрии, получала зарплату, но работала на частную фирму. Так что скандалами в благородных президентских семействах никого не удивишь.

Но, что касается очередного скандала с Брижит Макрон, надо отметить, что, конечно, не слишком корректно тайно записывать чье-то грубое высказывание, а потом его тиражировать. Но тут уж, как говорится, все одно к одному. Семейство Макрон все в большей степени вызывает общественное раздражение. Рейтинг самого президента упал чуть не до одиннадцати процентов. И не в последнюю очередь в этом вина и его не слишком популярной жены. Все чаще президента, который и так уже выглядит «хромой уткой», призывают на год раньше уйти в отставку. Скандалы, связанные с его правлением, множатся, его социальная опора сужается, как та шагреневая кожа. И тут уж, как говорится, всякое лыко в строку.

