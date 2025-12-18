США неожиданно начали снимать санкции с России

Вашингтон совершил неожиданный маневр, исключив ряд физических и юридических лиц из антироссийского санкционного списка. При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа напротив готовит новые санкции на случай, если Москва откажется от мирного соглашения.

Согласно официальным данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, из-под действия антироссийских санкций исключены семь юридических и два физических лица.

«В перечне исключений из-под действия антироссийских санкций находятся семь российских юрлиц, а также двое физлиц», — следует из обновленных данных управления Минфина США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новые санкционные меры против России могут быть обнародованы уже на этой неделе и будут нацелены на энергетический сектор. Под прицелом Вашингтона окажутся танкеры, перевозящие российскую нефть, и трейдеры, помогающие обходить ценовые потолки.