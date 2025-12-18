По поступающей в СВР РФ информации, диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого В. Зеленского

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что одновременно отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта. Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи. В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет.

Еще одним следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках. Небывалый рост случаев дезертирства даже вынудил Офис генерального прокурора Украины убрать из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей.

В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ А. Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского.

На Западе укрепляются во мнении, что в случае окончания конфликта "дело Миндича - Зеленского" неизбежно приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах. Отвечать за содеянное придется и самому Зеленскому. При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан.