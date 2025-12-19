Обыски у Ермака объяснили

Обыски у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака не связаны с операцией «Мидас».
Об этом заявил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, передает ТАСС.
По его словам, обвинения Ермаку не выдвинуты из-за продолжающихся процедур и возможно готовящихся доказательств и материалов.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что главной целью антикоррупционных структур на Украине было смещение Ермака с должности. По его словам, на приостановку антикоррупционного расследования может указывать освобождение из-под стражи детективов антикоррупционных структур, против которых на Украине выдвигались обвинения.