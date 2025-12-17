Зеленского пригласили на заседание Евросовета

Владимир Зеленский посетит заседание Европейского совета 18 декабря в Брюсселе, пишет Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Накануне портал Politico сообщил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить на саммите в Брюсселе вопросы финансирования Украины.

В частности, главы государств и правительств могут рассмотреть вопрос о выделении Киеву беспроцентного кредита за счет замороженных активов РФ.

«Зеленский будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе», — отметил автор статьи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС.