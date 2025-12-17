Зеленский неожиданно собрался на саммит Евросоюза

Владимир Зеленский лично посетит заседание Европейского совета в Брюсселе 18-19 декабря. Об этом журналистам во вторник, 16 декабря, сообщил европейский чиновник, пишет телеграм-анал «Страна.UA”.

© Global look

Изначально планировалось, что глава украинского государства примет участие в работе саммита по видеосвязи, но планы изменились. Одной из центральных тем предстоящего саммита, по мнению наблюдателей, станет вопрос о выделении Украине так называемого «репарационного займа». Его предполагается сформировать за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. Однако данная инициатива, активно продвигаемая рядом стран-членов ЕС, встречает сопротивление.

Как сообщается, против использования средств из российских активов выступают семь государств Европейского союза, что создает дополнительную сложность для достижения консенсуса по этому чувствительному финансовому и политическому вопросу. Личное присутствие Зеленского на саммите, очевидно, призвано усилить дипломатические усилия Киева по мобилизации дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских союзников