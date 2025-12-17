В Харькове прогремел взрыв

В среду в Харькове раздался взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал издания "Общественное".

Стало известно, что воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области. Журналисты уточняют, что в Харькове слышали звук взрыва, но, вполне вероятно, сам взрыв произошел за пределами города.

Информация о причинах инцидента, а также о том, имеются ли пострадавшие, на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что 67 иностранных наемников были ликвидированы в Сумской области.