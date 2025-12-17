В Белом доме назвали Трампа человеком с «характером алкоголика»

Президент США Дональд Трамп имеет «характер алкоголика». Об этом в интервью журналу Vanity Fair заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

«У Трампа характер алкоголика», — сказала она.

По словам Уайлс, лидер Соединенных Штатов «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать».

10 декабря Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете за публикацию материалов об ухудшении его здоровья, а также пригрозил принять против них санкции.

Президент заявил, что успешно справляется с обязанностями главы государства и часто проходит медосмотры. По словам Трампа, несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других изданий «делают вид», будто политик «сбавляет обороты», не обладает той остротой ума, как раньше, или что его здоровье ухудшилось.

1 декабря президент США рассказал, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и пообещал обнародовать результаты. При этом американский лидер не уточнил, какого органа касалось обследование. Говоря об этом, он заявил, что «понятия не имеет».

Ранее в США заявили о когнитивных нарушениях у Трампа.