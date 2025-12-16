Еще одна страна захотела присоединиться к БРИКС

Пакистан хотел бы присоединиться к БРИКС и считает, что сможет сыграть заметную роль в объединении. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.

«Мы бы очень хотели присоединиться к БРИКС. Как вы знаете, на данный момент мы являемся активным членом Шанхайской организации сотрудничества... Думаю, что в БРИКС мы могли бы сыграть не менее важную роль», - пояснил он на полях конференции Momentum в Эр-Рияде.

При этом ранее спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик отмечал, что республика надеется присоединиться к БРИКС в ближайшее время.

Напомним, что с начала 2023 года к БРИКС, в которой изначально состояли Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. А 6 января 2025 года было объявлено, что полноправным участником БРИКС стала Индонезия.

В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.