Трамп заявил о потере Украиной территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о территориальных аспектах мирного урегулирования. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — подчеркнул политик.

«Смотреть на карты»: судьба границ Украины решится на встрече в Майами

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ с территории Донбасса.