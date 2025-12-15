Макрона призвали перестать «лайкать» Зеленского

Экс-министр внешней торговли Франции и бывший председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Леллуш заявил, что французскому президенту Эммануэлю Макрону стоит заниматься внутренними делами, а не «лайкать» Владимира Зеленского. Об этом Леллуш заявил в беседе с газетой Le Figaro.

Леллуш заявил, что новая стратегия национальной безопасности США формализует вывод американских войск и «смерть мозга» НАТО. Новая стратегия США была представлена на прошлой неделе. В документе обозначен отказ Вашингтона от стремления к глобальному доминированию.

Доктрина США концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план. США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией.

Макрона раскритиковали за слова о роли России на Украине

«Полную панику европейских правительств [по этому поводу] объясняет то, что они просто не умеют действовать самостоятельно. На протяжении 80 лет они знали: оборону обеспечивают США. Это больше не так», - отметил Леллуш.

Он добавил, что перед властями стран ЕС теперь встает вопрос, как финансировать конфликт на Украине. Власти Франции, по его словам, настаивают, что необходимо продолжать военные усилия.