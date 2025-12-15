Макрона призвали перестать «лайкать» Зеленского

Мария Иванова

Экс-министр внешней торговли Франции и бывший председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Леллуш заявил, что французскому президенту Эммануэлю Макрону стоит заниматься внутренними делами, а не «лайкать» Владимира Зеленского. Об этом Леллуш заявил в беседе с газетой Le Figaro.

Леллуш заявил, что новая стратегия национальной безопасности США формализует вывод американских войск и «смерть мозга» НАТО. Новая стратегия США была представлена на прошлой неделе. В документе обозначен отказ Вашингтона от стремления к глобальному доминированию.

Доктрина США концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план. США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией.

«Полную панику европейских правительств [по этому поводу] объясняет то, что они просто не умеют действовать самостоятельно. На протяжении 80 лет они знали: оборону обеспечивают США. Это больше не так», - отметил Леллуш.

Он добавил, что перед властями стран ЕС теперь встает вопрос, как финансировать конфликт на Украине. Власти Франции, по его словам, настаивают, что необходимо продолжать военные усилия.

«Но на какие деньги? <…> У Франции ни копейки, вы видите. У нас президент <…> разгуливает по Лондону с коллегами, выделывается, «лайкает» Зеленского и так далее», - заключил Леллуш.