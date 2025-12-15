Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву 17 декабря с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

У главы МИД Ирана запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

До этого сообщалось, что Арагчи планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций.

В конце ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза Российской Федерации Оксаной Лут. Стороны обсудили расширение поставок, совместные проекты и развитие торгово-экономических связей в аграрной отрасли.